Экономика

Сбер представил инструменты социально ответственного инвестирования на онлайн-фестивале «Инвестиционная грамотность»

Экономика 12.10.2021 10:53 Новости компаний
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12.10.2021 10:53 Новости компаний


Сбер принял участие в онлайн-фестивале «Инвестиционная грамотность» (проходит в рамках Международной недели инвесторов), который организует Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ).
На круглом столе «Зелёные финансы. Принципы ответственного банкинга» выступил руководитель инновационного направления «Дирекции экосистемы, инноваций и устойчивого развития» блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Халид Дианов. Он рассказал об инструментах социально ответственного инвестирования, которые способствуют достижению целей устойчивого развития, утверждённых ООН.
Как отметил Халид Дианов, в 2020 году Сбер приступил к ESG-трансформации, которая уже помогла ему выработать компетенции, позволяющие выступать драйвером зелёного перехода как для корпоративных, так и для частных клиентов.
Особое внимание спикер уделил стратегиям ответственного финансирования, приведя в пример ОПИФ акций «Добрыня Никитич» (паевой фонд Сбер Управление Активами с высокими ESG-оценками по шкале АКРА), а также БПИФ и стратегию доверительного управления «Ответственные инвестиции» (средства вкладываются в акции компаний, следующих ESG-принципам).
Сразу три ESG-индекса предлагает своим клиентам Sber Private Banking: Solactive FoodTech Index (состоит из акций компаний, производящих альтернативный протеин и развивающих новые технологии хранения и доставки продуктов питания), Women Impact Europe Index (входят акции европейских компаний, отобранных на основе собственных метрик Sber Private Banking для оценки гендерного баланса в компаниях) и Circular Economy Index (включены акции глобальных компаний с капитализацией от 10 млрд долларов США и высокими показателями дневных оборотов на торгах, придерживающихся экономики замкнутого цикла). А до конца года будет запущена и четвёртая стратегия — Green Transition Index, — в которую войдут акции компаний, снижающих углеродный след и работающих в области зелёной энергетики.
Также в экспертной сессии на тему «Пассивный доход и инвестиции в мечту» выступил руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Сбер Управление Активами Дмитрий Постоленко, который рассказал о современных трендах инвестирования, о преимуществах пассивного дохода и разнице с пенсией, как обеспечить себе пассивный доход и правильно выбрать эмитентов для инвестирования. Были рассмотрены актуальные рублёвые и долларовые инвестиционные стратегии. Также Дмитрий объяснил, как хеджировать риски, инвестируя в иностранные компании. Особое внимание было уделено актуальным рублёвым и долларовым инвестиционным стратегиям. Спикер привёл в пример стратегию «Дивидендные акции», делая акцент на том, что российский рынок продолжает торговаться со значительным дисконтом к международным аналогам, а ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций в 2021 году превышает показатели других стран. На долговом рынке доходность стратегий, инвестирующих в рублёвые облигации, на долгосрочном горизонте обгоняет инфляцию и доходность депозитов.
Для долгосрочных накоплений (в частности, для обеспечения дохода в пенсионном возрасте) Дмитрий рассказал о новом для России подходе — target date strategies, — который позволяют сделать накопления к определённой дате, например, через 10, 15 или 20 лет. Спикер объяснил, как можно ограничивать убытки по портфелю, инвестируя в иностранные компании, с помощью алгоритмов автоматического хеджирования на примере стратегии доверительного управления «Первый Хедж Фонд».
Международная неделя инвесторов (World Investor Week) — информационная кампания по повышению финансовой грамотности, инициированная Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO). В рамках недели АРФГ проводит фестиваль повышения инвестиционной грамотности, объединяющий различные мероприятия деловой программы. Мероприятие нацелено на повышение финансовой культуры и развитие финансового просвещения в образовательных организациях всех уровней образования, обмен научным и практическим опытом, идеями и мнениями в области развития инвестиционной грамотности населения.



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