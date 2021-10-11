«В квартирах – холод собачий»: замерзающие волгоградцы просят дать УК пинка





дома №16 по улице Атласная в Тракторозаводском районе. В управляющей компании "Омега" людям многозначительно пообещали, что будут разбираться, но от этого им теплее не стало. На Волгоградцы массово жалуются на холод в квартирах и вялое отношение управляющих компаний к решению этой проблемы, сообщает ИА "Высота 102". "Батареи ледяные. В квартирах - холод собачий! За что мы платим?", - сокрушаются жители двухэтажного многоквартирного. В управляющей компании "Омега" людям многозначительно пообещали, что будут разбираться, но от этого им теплее не стало. На "круглосуточной" горячей линии по вопросам теплоснабжения жильцам двухэтажки даже не дали высказаться - трубку никто не взял.

Без горячей воды и тепла все выходные провели жители девятиэтажного дома №22 по улице Мичурина в Краснооктябрьском районе. В диспетчерской службе ЖКХ им пояснили, что коммунальные службы устраняют аварию, поэтому придется потерпеть. "Это просто возмутительно! Они готовились к отопительному сезону все лето и осень, отключали воду, что-то ремонтировали... Мы платим деньги, а у коммунальщиков всегда находятся уважительные причины и все сходит с рук!", - возмущаться люди. Примечательно, что также из-за аварии в выходные не было горячей воды и отопления в девятиэтажных домах по улице Репина в Краснооктябрьском районе. Накануне вечером горячая вода появилась, а в некоторых домах даже стало тепло, но, как выяснилось, не у всех. Есть проблемы с отоплением в многоквартирном доме №7. В УК "Тандем" обещают все отрегулировать за два-три дня.





Жители двух аварийных домов №19 и 21 по ул. Кедровая в Кировском районе выходят греться на улицу – благо, погода стоит теплая. Но потом им приходится возвращаться в ледяные квартиры – отопительный сезон в этих двухэтажках так и не начался. "Звоним без конца по телефонам горячей линии – 35-33-66, 42-05-43, но это бесполезно – дозвониться нереально. Так же, как и до нашей управляющей компании "Жилищный стандарт". Выяснить, почему в наших домах холодные батареи, невозможно. Но не сомневаемся, что плата за отопление, которого нет, нам уже исправно начисляется, как и за другие услуги, которые нам должна оказывать УК, но почему-то этого не делает", - негодуют жильцы.

По словам жителей, они уже устали слышать и от чиновников, и от представителей управляющей компании, что их старые дома никто не хочет обслуживать. "Мы никому не нужны и, поверьте, нам тоже надоело выпрашивать дворника, чтобы хотя бы раз в году кто-то убрался на прилегающей территории. Поэтому мы уже давно все делаем сами – и подъезды моем, и мусор собираем. Но вот отопление себе дать мы не можем. А, если мы никому не нужны, так и платежки нам пусть никто не присылает. Чиновники нас не переселяют, и для УК мы не существуем", - констатируют волгоградцы.

Промерзает и трехэтажка на улице 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе. Жильцы дома отчаянно пытались дозвониться на "горячую" линию и это им удалось. Там волгоградцам посоветовали обратиться в свою УК, которая должна отрегулировать внутридомовую систему. "В нашей управляющей компании сказали, что включат отопление через 7 дней. За это время мы все замерзнем!",- утверждают люди.

Ледяной холод в своих квартирах ощущают и жители многоквартирных домов в Центральном районе Волгограда. На улице Днестровская, 14б отопление так и не включили. Собственникам квартир в этой пятиэтажке в ООО "УК Центрального района" также пообещали дать тепло только через неделю. Пожаловались на эту управляющую компанию и жильцы семиэтажки по ул. 7-я Гвардейская, 7. "У нас отапливают только одну комнату, а спальня и кухня ледяные. Это явно какая-то проблема в доме, которую должна устранить управляющая компания", - рассказали редакции жильцы. Мерзнут и жильцы 10-этажки по адресу ул. Краснознаменская, 8 в центре города. "В УК МУК нам ответили, что проводят регулировку системы, а когда будет тепло - не сказали. Вот только мы устали от этих объяснений. Каждый год одно и тоже", - говорят жители.

Напомним, что отопительный сезон в Волгограде стартовал 7 октября. Власти обещали, что до конца воскресенья, 10 октября, тепло поступит во все многоквартирные дома. Если батареи по-прежнему остаются холодными, то городские власти советуют жильцам обращаться в свою управляющую компанию, специалисты которой должны оперативно отрегулировать внутридомовую систему. В свою очередь, «Концессии теплоснабжения» сегодня отрапортовали, что все городские котельные начали обеспечивать теплом абонентов. «В настоящий момент теплоноситель подается до ввода жилых домов в полном объеме», – заявили в компании.