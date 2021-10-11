Банк «Открытие» запустил новую дебетовую карту Opencard Active

Экономика 11.10.2021 17:36 Новости компаний
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11.10.2021 17:36 Новости компаний
Банк «Открытие» представил новую премиальную дебетовую карту Visa Opencard Active для людей, любящих спорт, путешествия и активный отдых. Карта доступна всем клиентам банка.
С картой Opencard Active можно получить кешбэк до 5,5% за покупки в категории «Спорт» и до 2,5% на все остальные покупки
Держателям карты также предоставляются скидки до 10% от партнеров в спортивных магазинах и фитнес-клубах, список которых можно посмотреть на сайте банка. Бесплатный «Активный помощник» подберет билеты на спортивные мероприятия, поможет зарегистрироваться на забег, предложит варианты активного отдыха, направит в лучшие рестораны и магазины здорового питания, предоставит медицинские консультации.
Также владельцы Opencard Active получают скидку 20% на отели и билеты на travel.open.ru, бесплатное обслуживание в течение всего срока действия карты, возможность без комиссии снимать наличные более чем в 35 тысячах банкоматах «Открытия» и партнеров по всей России. Стоимость оформления карты составит 1000 рублей.
«Наша новая карта – для свободных активных людей, которым сложно жить без спорта и путешествий. Им больше не нужно искать отдельные скидки в ритейле и бронировать туры по спецпредложениям. Opencard Active дает возможность получать ощутимый возврат инвестиций в свое здоровье и кешбэк за эмоции и впечатления. Надеемся, что наша новая карта станет дополнительным стимулом для новых свершений», – отмечает Яна Тимофеева, лидер трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».
Клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани, оформившие карту с доставкой на дом до 31 декабря 2021 года, получат бафф от «Открытия» и Visa в подарок.
Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.
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