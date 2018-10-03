Астрахань

В Астраханской области на территории заповедника уничтожен лотос

Астрахань 03.10.2018 10:27
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03.10.2018 10:27


В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту уничтожения лотоса, тросника и почвы на территории особо охраняемой природной территории федерального значения. По сообщению Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что под руководством должностного лица строительной организации в нарушение проектной документации, не предусматривающей какого-либо негативного воздействия на территорию Астраханского биосферного заповедника, были проведены дноуглубительные работы с использованием землеройной техники и размещением извлечённого грунта на территории Дамчикского участка заповедника. 
В результате этих работ уничтожены заросли и места произрастания орехоносного лотоса, занесённого в Красную книгу РФ и Красную книгу региона, южного тростника, который является местом обитания и гнездования птиц, а также почвенный покров на площади 600 кв. м.
«Незаконные отвалы грунта уничтожили часть уникальных биоценозов волжской дельты, восстановление которых в первозданном виде невозможно. Согласно произведённому расчёту ущерб в денежном выражении составил 3 млн 49,5 тысячи рублей», – заявили в ведомстве ИА «Астрахань 24».


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