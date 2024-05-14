



Сегодня многочисленные поздравления принимает руководитель УФНС по Волгоградской области Роман Иванов. Главе налоговой службы региона исполнился 51 год.

Напомним, что Роман Иванов пришел в органы ФНС в 1994 году. Является государственным советником Российской Федерации 2 класса. Приказом Минфина России был назначен на должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Волгоградской области с 24 января 2013 года. Его успехи на службе неоднократно отмечались как ведомственными, так и государственными наградами.

Редакция «Высоты 102» присоединяется к поздравлениям и желает Роману Альбертовичу новых достижений и успехов.