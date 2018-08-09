Астрахань

В Астрахани следователи проверяют сообщение о детском саде, где малышей связывают пеленками

Астрахань 09.08.2018 07:33
683 3
09.08.2018 07:33


СУ СК России по Астраханской области проводит доследственную проверку по сообщению о неправомерных действиях персонала одного из частных детских садов г. Астрахани. Накануне «Астрахань 24» сообщал о размещении в сети Интернет информации, что воспитатели дошкольного учреждения, возможно, связывают малышей простынями. Об этом заявила одна из родительниц. К письменному обращению она приложила фотографии. Также были опубликованы видеозаписи, на которых отчетливо видно, что воспитанники детского сада в тихий час лежат в кроватках, туго связанные пеленками. При этом дети находятся в кроватях по двое.
«Следственное управление СК России по Астраханской области с особым вниманием относится ко всем сообщениям, связанным с нарушением прав несовершеннолетних, в связи с чем вышеуказанная информация будет проверена тщательным образом», – отметили в ведомстве. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото ИА "Астрахань 24".

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