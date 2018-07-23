Астрахань

В Астраханской области перевернулась лодка с 7 детьми на борту: погибли трое детей

Астрахань 23.07.2018 10:31
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23.07.2018 10:31


Трагедия произошла на реке Бузан в селе Калинино Володарского района Астраханской области. В  10-15 метрах от берега реки перевернулась лодка, в которой находились 9 человек, из них семеро детей. Лодка перевернулась, погибли трое несовершеннолетних – 8, 10, 14 лет. Как сообщает ИА «Астрахань 24»,  по данным регионального Cледственного комитета СУ РФ, в отношении  27-летнего лодочника, сына  главы села Калинино Володарского района, который находился под воздействием наркотиков, возбуждено уголовное дело.  Ему грозит ограничение свободы на срок до четырёх лет. 
На данный момент из воды извлечено тело девочки,  ее личность установлена. Поиски еще двоих детей продолжаются. На месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, Волгоспаса и психологи.

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