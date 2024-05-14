В центре Волгограда крушат рельсы и шпалы на линии СТ – фото





В Центральной районе Волгограда возобновился ремонт на линии скоростного трамвая. Как сообщает фотограф ИА «Высота 102», не все волгоградцы, впрочем, оказались к этому готовы – накануне вечером горожане по привычке ожидали транспорт на остановках. Более догадливые, заметив активные работы на путях, направлялись в сторону троллейбусов и маршруток.





Бурную деятельность рабочие развернули на участке СТ от 7-й Гвардейской до остановки «ТРК Европа». Здесь, как мог лично убедиться фотограф информагентства, мужчины в ярких жилетах активно крушат рельсы и шпалы. В ход идут и специальные рельсорезные станки, и увесистые кувалды. Отработавшие свое железные балки и деревянные опоры тут же грузят на тяжелую технику и увозят.









По информации администрации Волгограда, которая пока так и не назвала точных сроков проведения ремонта, специалистам предстоит заменить основные пути на протяжении 3,5 километров. Также подрядная компания полностью обновит контактную сеть. Запланирована замена полотна и на пересечении трамвайных путей в районе остановки «Стадион «Монолит», и в тоннеле напротив проходной завода «Красный Октябрь».









Напомним, что с 13 мая на время приостановки работы скоростного трамвая в Волгограде продлили маршрут электробуса №15 до пл. Титова. В мэрии горожанам еще раз напоминают, что оплатить проезд в электробусах можно и по проездным, купленным для скоростного трамвая.





На реконструкцию полотна и контактной сети рабочим отвели чуть больше трех месяцев – к осени основной объем работ должен завершиться.





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»