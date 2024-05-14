Десяток скорых, автобусы и военная полиция: очевидцы рассказали о ночном скоплении спецмашин в центре Волгограда





В ночь с 13 на 14 мая волгоградцы стали свидетелями вереницы спецмашин, проследовавших на железнодорожный вокзал Волгоград I. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на видеокадры, снятые очевидцами, на привокзальной площади выстроились 11 карет скорой помощи, в числе которых сразу несколько реанимобилей, два автобуса малой вместимости, а также автомобили военной полиции.

- Очень много скорых, и все они едут на вокзал, — рассказал автор видеоролика.

Официальной информации о причине приезда к вокзалу столь большого количества карет скорой помощи редакция не располагает. Ранее подобная активность медицинских служб на привокзальной площади была связана с прибытием в Волгоград санитарных поездов.

Отметим, этой же ночью жителей Красноармейского района Волгограда разбудил вой сирен воздушной тревоги и звуки, похожие на выстрелы. Примерно в этот же период времени под Волгоградом на станции Котлубань произошёл сход с путей товарного поезда. По неофициальной информации, ЧП может быть связано с подрывом цистерны с помощью БПЛА.

Видео: подписчики Telegram-канала "Волгоград" / t.me