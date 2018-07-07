В центре Астрахани разгулялись ослы

Астрахань 07.07.2018 08:16
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07.07.2018 08:16
В центре Астрахани на ул. Псковской замечена пара ослов. Об этом редакции телеканала «Астрахань 24» сообщила местная жительница. Как отметила женщина, на животных отсутствовала сбруя. Кому принадлежат животные, избравшие местом пастбища одну из улиц города, неизвестно.
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