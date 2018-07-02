В Астрахани начинается неделя памяти Владимира Высоцкого

В Астрахани начались мероприятия, посвященные 50-летнему юбилею песни Владимира Высоцкого «Охота на волков» и фильму «Хозяин тайги». Завтра в Доме-музее Велимира Хлебникова пройдет экскурсия по выставке «Владимир Высоцкий. Страницы жизни» из собрания Государственного культурного центра – московского музея на Таганке. 7 июля состоится концерт с участием бардов и поэтов Астрахани. 14 июля – встреча, посвященная артисту театра и кино, с участием театральных деятелей.

Напомним, Владимир Высоцкий - советский поэт, актер, автор-исполнитель песен, прозаических произведений и сценариев, лауреат Государственной премии СССР умер 25 июля 1980 года, ему было 42 года. В творчестве Высоцкого собрано порядка 600 песен, около 1 тыс. стихотворений. О нем снято множество фильмов и написано немало книг. Самыми известными их авторами были Марина Влади, Эльдар Рязанов, Людмила Абрамова, Алла Демидова и многие другие. Он был легендарной личностью при жизни и стал классиком русской поэзии после смерти.