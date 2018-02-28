Жительница дома №34 по ул. Кузнецова в Волгограде, где 26 февраля произошел пожар, разыскивает сержанта полиции, который спас ее дочь. Как рассказала ИА «Высота 102» Марина, которая со своей семьей проживает в квартире №14 в соседнем с эпицентром пожара подъезде, около полудня ей позвонила 12-летняя дочка Полина и встревоженно сообщила, что в квартире пахнет дымом. «Я ей сказала, чтобы она выходила на улицу, - рассказала Марина. – Но, когда дочка уже собралась выйти из квартиры, оказалось, это сделать было уже невозможно – все заволокло дымом и гарью. Хотя мы живем на первом этаже, из-за решеток нельзя было выскочить...