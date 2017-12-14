Астрахань встретила летчиков, вернувшихся после успешного завершения задач в Сирии

После успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики в Астрахань вернулись экипажи трёх истребителей МиГ-29СМТ. Как сообщает ИА «Астрахань 24», на лётном поле военного аэродрома Приволжский героев встречали губернатор Астраханской области Александр Жилкин, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Александр Жилкин поздравил военных лётчиков с успешным выполнением боевого задания и возвращением на родную астраханскую землю. «Мы переживали за вас, ждали окончания вашей непростой командировки, – сказал губернатор. – Астраханцы гордятся тем, что Воздушно-космические силы показали свою мощь и надёжность, выполняя непростые боевые задания в Сирии. Вы на деле продемонстрировали настоящий патриотизм, а успехи в вашем ратном труде дают уверенность в том, что терроризм будет окончательно побеждён».

Глава региона торжественно вручил знаки отличия «Честь и Слава» I степени командиру авиационной эскадрильи подполковнику Максиму Шалдуге и его боевым товарищам – военным лётчикам капитану Сергею Фомину и капитану Андрею Шистерову. Этой региональной награды военнослужащие удостоены за успехи, достигнутые в безупречной служебной деятельности и высокий профессионализм. За время длительной командировки в Сирию экипажи астраханского Центра боевой подготовки и боевого применения совершили более 150 боевых вылетов с целью ликвидации баз запрещённых в России террористических группировок.



