Астраханские черепашки «получили» доступ в Интернет





Во время монтажных работ при прокладывании линии связи в одном из посёлков Астраханской области сотрудники компании «Реал» обнаружили несколько детёнышей черепахи возле муфты для кабеля. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».

Устройство для защиты мест соединения оптического волокна для Интернета «юные исследователи», скорее всего, выбрали в качестве места будущей зимовки. Маленькие гости встречу со связистами восприняли спокойно и прятаться не торопились.

Называть черепашек в честь известных итальянских художников и скульпторов эпохи Возрождения сотрудники компании не стали: «Им больше подойдут имена Марк или Стив, например. За причастность к информационным технологиям», - заявили они.



