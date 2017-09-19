|Астрахань
|19.09.2017 18:01
Из здания администрации губернатора Астраханской области экстренно эвакуируют людей
В настоящее время из здания администрации губернатора Астраханской области экстренно эвакуируют людей. Как сообщает ИА «Астрахань 24», в ведомство поступил анонимный звонок о минировании. Сегодня в Астрахани уже проходила эвакуация двух торговых центров и двух гостиниц. Помимо того, аналогичные звонки поступили также в мэрию города, торговый и спа-центры, гостиницу и технический университет.
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"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской пойме
Участники чемпионата России по мотокросс-фристайлу «зажгли» в Волгограде
Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду...
Смотрите в программе: чиновники комитета по управлению госимуществом не комментируют ситуацию, связанную с подачей исков ведомством в отношении жителей поселка...
Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Происшествия
|19.09.2017 20:13
Сотрудники правоохранительных органов завершили проверку помещений всех 12 торговых комплексов, которые сегодня закрылись на несколько часов из-за звонков о заминировании объектов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы. Все звонки оказались ложными – ничего подозрительного при осмотре не обнаружено. Напомним, сегодня поступили звонки о "заминировании" 12 объектов - торговых центров Волгограда, расположенных в разных районах города. Неизвестные звонили на единый номер вызова экстренных служб 112 и в ТРЦ. Еще в одном образовательном учреждении проводилась проверка по сообщению о якобы найденном подозрительном предмете, но и оно не подтвердилось. Всего за сегодняшний день было эвакуировано 13 тысяч человек...
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|Аналитика
|19.09.2017 20:07
Смотрите сегодня в программе: со взятками в зачетках больше не гладко - декан волгоградского вуза отправилась в тюрьму за поборы со студентов. Волна анонимных звонков о минировании зданий в российских городах докатилась до Волгограда: из 12 объектов эвакуированы сотни людей. Качество работы поликлиник Волгоградской области оценили федеральные эксперты ОНФ: без нарушений и досадных ляпов не обошлось.Первая годовщина нового созыва Госдумы РФ: знают ли избиратели Волгоградской области своих нардепов и чем они им помогли? Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале...
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|Расследования
|19.09.2017 18:02
Сотрудники правоохранительных органов завершили проверку помещений пяти торговых комплексов, об этом сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона. “Привоз” в Красноармейском районе, “Зелёное кольцо”, “Акварель”, “Комсомол” и “Ворошиловский торговый центр” были обследованы специалистами - ничего подозрительного при осмотре не обнаружено. Напомним, сегодня поступили звонки о "заминировании" 12 объектов - торговых центров. Неизвестные звонили на единый номер вызова экстренных служб 112 и в ТРЦ.
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|Экономика
|19.09.2017 17:31
Неудачей закончилась попытка ООО "Волгоградский завод буровой техники" взыскать с компании из Гонконга 520 миллионов рублей основного долга и более 66,5 миллиона рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, иск был подан к "China Drilling Company Limited", но в ходе рассмотрения дела выяснилось, что такой компании больше не существует. Так, согласно сведениям из центра киберпоиска Интегрированной информационной системы реестра компаний, "China Drilling Company Limited" ликвидирована путем прекращения регистрации с 14 июля 2017 года. Суд указывает, что свои исковые требования ВЗБТ основывает на договоре от 2013 года,...
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|Общество
|19.09.2017 17:27
Прокуратурой Дзержинского района Волгограда приняты меры по пресечению незаконной рекламы по продаже квартир, выявленной в ходе проверки соблюдения законодательства о долевом строительстве. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, установлено, что в апреле 2017 года региональной инспекцией госстройнадзора ООО "Коммунальное хозяйство +" выдано заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным законом, по объекту "Многоэтажный жилой дом по ул. Ангарская, д.88" (Жилой комплекс "Сталинградский"). Вместе с тем, государственная регистрация договора с первым участником долевого строительства в установленном законом порядке проведена не была, в связи с чем вышеуказанное заключение утратило силу. Однако застройщиком в Интернете размещалась...
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|Культура
|19.09.2017 16:59
На Мамаевом кургане в Волгограде снова засияла знаменитая надпись - "За нашу Советскую Родину! СССР!"
Сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» обновили потускневшую надпись на ступенях Мамаева кургана в Волгограде «За нашу Советскую Родину! СССР!», известную практически всей стране. Как сообщил ИА «Высота 102» директор музея-заповедника Алексей Васин, более двадцати лет шефство над этой исторической надписью вела жительница Волгограда Тамара Ивановна Карпова. Здесь, на Мамаевом кургане, похоронены ее отец, прошедший Великую Отечественную, и родной дядя, который навеки остался молодым: ему было всего 18 лет, когда он погиб, сражаясь за Сталинград. Однако в последнее время из-за проблем со здоровьем Тамара Ивановна уже не могла приезжать на Мамаев...
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|Экология
|19.09.2017 15:56
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области требует от АО «Ренейссанс Контракшн» возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Волгоградской области, АО «Ренейссанс Контракшн» арендует имущество, находящееся по адресу: г. Волгоград, ул. Вилянская, 21 К, включающее кирпичное трехэтажное здание, кирпичное здание насосной станции фекальных стоков, здание котельной. В ходе осмотра территории, проведенного в рамках административного расследования, установлено, что в результате деятельности АО «Ренейссанс Контракшн» образуются ЖБО, накапливающиеся в приемной емкости неработающей канализационной насосной станции. По мере ее накопления отходы ЖБО должны вывозиться ассенизационным транспортом и размещаться в установленных местах....
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|Общество
|19.09.2017 14:41
По словам специалиста центра «Фобос», в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов сохранится летняя жара. «По всем регионам веером идут температурные рекорды и, по крайней мере в ближайшие пять дней мы не прогнозируем каких-либо изменений: тут будет солнечно, а показания термометров - до плюс 32 градусов. Для конца сентября это достаточно редкие показатели. В этих субъектах не просто «бархатный сезон», тут настоящая летняя жара», - сообщили ТАСС в «Фобосе». Синоптики также добавили, что такая погода позволяет продолжать купальный сезон. «Температура воды, как и воздуха, очень высокая - купанию в ближайшие дни точно ничего не помешает», - сказали в центре погоды....
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|Общество
|19.09.2017 14:41
На Комсомольском путепроводе в Волгограде начались работы по ремонту разрушенных лестничных сходов и устранению недоделок, оставленных горе-подрядчиком. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Контракт на ремонт путепровода стоимостью почти в 34 миллиона рублей был заключен в начале сентября этого года. Компания «Дорис» - победитель аукциона – должна выполнить все работы до 1 декабря 2017 года. Ранее, напомним, фирма «Аваль-Строй», с которой был заключен контракт почти на 300 миллионов рублей, не справилась со своими обязательствами, сделав лишь часть работ, в конечном итоге с ней расторгли договор. Впоследствии компания была внесена в список недобросовестных подрядчиков, выяснение отношений с фирмой...
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|Происшествия
|19.09.2017 14:29
О пожаре в Дзержинском районе Волгограда сообщили ИА “Высота 102” очевидцы. Столб дыма, поднимающийся в небо над частным сектором, виден издалека. В региональном главке МЧС информагентству сообщили, что сигнал о пожаре в районе улицы Томской поступил около 13 часов. Прибывшие на место расчеты 12 и 21 пожарных частей приступили к тушению горящей отдельными очагами сухой растительности. Огонь распространился на площади около 500 квадратных метров. Угрозы населенному пункту сейчас нет. Причины возгорания устанавливаются. МЧС напоминает жителям города о важности осторожного обращения с огнем. Тем более во время действия особого противопожарного режима.
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|Расследования
|19.09.2017 14:08
Кировский районный суд приговорил 39-летнего Евгения Андреева к 2 годам и 4 месяцам колонии строгого режима за восемь эпизодов мошенничества, шесть из которых совершены с причинением значительного ущерба потерпевшим. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. В судебном заседании установлено, что в октябре 2016 года подсудимый набрал наугад номер мобильного телефона и, дождавшись ответа незнакомой женщины, проживающей в Саратовской области, представился ее родственником. Он сообщил, что желает заехать в гости, после чего прервал связь. Перезвонив, злоумышленник заявил, что его остановили сотрудники ДПС и попросил ее переговорить с ними, чтобы его отпустили, поскольку они не хотят...
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|Происшествия
|19.09.2017 13:23
Дом бывшего мужа обокрала жительница поселка Средняя Ахтуба. Об обстоятельствах случившегося ИА “Высота 102” рассказали в региональном управлении Росгвадии. Накануне с заявлением о краже в полицию обратился 54-летний житель поселка. Он рассказал, что уезжал работать в Москву. За порядком в жилье оставалась присматривать его бывшая жена, продолжавшая жить там после развода. Вернувшись из столицы, мужчина увидел, что из дома пропали и экс-супруга, и имущество. Вместе с женщиной “испарились” три телевизора, СВ-печь, хлебопечь, стиральная машина, водонагреватель, сенсорный светильник, массажная кровать и компьютер – все общей стоимостью почти в 60 тысяч рублей. На поиски пропавших экс-супруги и имущества были направлены дежурные наряды...
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|Происшествия
|19.09.2017 13:07
Анонимные звонки о "минировании" торговых центров, крупных магазинов, рынка и даже медицинской академии, поступили сегодня в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, всего оперативные мероприятия проводятся по 12 объектам. В настоящее время на месте работают все экстренные службы, проводятся необходимые мероприятия, в том числе и по поиску злоумышленников, которым грозит уголовная ответственность. С "массовым минированием" ранее столкнулись и другие регионы России. Волна таких анонимных звонков продолжается на территории страны уже несколько дней. В МВД России сообщили, что только с 10 по 17 сентября из-за анонимных звонков о "минировании" было эвакуировано более 180 тысяч человек по всей стране....
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|Общество
|19.09.2017 12:57 (Обновлено: 19.09.2017 13:32)
По уже сложившейся традиции компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» при содействии общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» проводит в Волгоградской области осеннюю благотворительную акцию для детей - сирот и детей с ограниченными возможностями. Как сообщает ИА «Высота 102», в октябре 2017 года компания приглашает волгоградцев на спектакль «Мечты, меняющие мир». Зрители познакомятся с интересными историями из жизни известных ученых и изобретателей, узнают, что эти легендарные личности когда-то были обычными детьми, играли, мечтали и познавали мир. Но особые черты характера и смелость в мышлении помогли им достичь больших высот в науке, подарить человечеству много важных открытий и полезных изобретений. Ведь...
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|Происшествия
|19.09.2017 12:22 (Обновлено: 19.09.2017 12:56)
Проводится эвакуация посетителей Ворошиловского торгового центра и ТЦ "КомсоМолл" в Волгограде. Сообщениями об этом, как передает ИА "Высота 102", активно делятся волгоградцы в соцсетях. Сообщается, что входы и выходы в торговые центры оцеплены, работают оперативные службы. По предварительной информации, силовики проверяют сообщения об обнаружении в помещениях ТЦ подозрительных предметов. По сведениям ИА "Высоты 102", анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили и по другим торговым центрам города. В общей сложности сейчас оперативные мероприятия одновременно проводятся на 11 объектах. Правоохранительные органы параллельно ищут и авторов анонимных сообщений, которым грозит уголовная ответственность.
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19 сентября 20:13
19 сентября 20:07
19 сентября 18:02
19 сентября 18:01
Из здания администрации губернатора Астраханской области экстренно эвакуируют людей 1
19 сентября 16:59
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19 сентября 12:57
19 сентября 12:22
19 сентября 12:00
19 сентября 11:53
19 сентября 11:19
Астрахань
19 сентября 18:01
Из здания администрации губернатора Астраханской области экстренно эвакуируют людей 1
19 сентября 11:53
15 сентября 11:10
12 сентября 17:24
8 сентября 10:42
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