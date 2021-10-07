Расследования

Прокурор Волгоградской области поддержал обвинение в жестоком убийстве пенсионерки

Расследования 07.10.2021 11:16
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07.10.2021 11:16


К 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен сегодня 51-летний житель Суровикинского района, который до смерти забил палкой пенсионерку за отказ отдавать ему продукты и деньги. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, государственное обвинение по этому уголовному делу поддерживал прокурор региона Денис Костенко. Рассматривалось дело с участием присяжных-заседателей, которые ранее вынесли подсудимому обвинительный вердикт. На его основании был провозглашен приговор.
В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что 51-летнего  Александра Хайруллина признали виновным по двум статьям УК РФ - разбое и убийстве.
Обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что ночью 30 декабря 2019 года Хайруллин и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распивали алкоголь.  Когда выпивка и продукты закончились, собутыльники решили проникнуть в жилище ранее знакомой им 79-летней женщины, проживавшей в Сысоевском сельском поселении Суровикинского района Волгоградской области. Они без разрешения зашли в дом к пенсионерке и потребовали передать им продукты, спиртные напитки и деньги, но женщина отказалась. После чего Хайруллин и его подельник взяли находившиеся в домовладении деревянные палки и нанесли ими не менее 18 ударов по голове и телу пенсионерки. От полученных травм она скончалась.
Убийцы забрали продукты общей стоимостью 480 рублей и скрылись. 
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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