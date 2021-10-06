Происшествия

Полиция поймала подозрительного волгоградца с мешком марихуаны (ВИДЕО)

Происшествия 06.10.2021 12:06
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06.10.2021 12:06




Уголовное дело возбуждено в отношении 24-летнего жителя Тракторозаводского района Волгограда, которого полиция задержала с трехкилограммовым мешком марихуаны. Юноше грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Минувшим вечером инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21120 на дороге между Городищенским и Дзержинским районами. Внешний вид и поведение водителя вызвали подозрение у полицейских, кроме того, он отказался проходить медицинское освидетельствование.
Пока инспекторы составляли протокол, то заметили на заднем сидении автомобиля мешок с серо-зелеными растениями, которые пахли коноплей. Молодому волгоградцу пришлось проехать в отделение полиции вместе с мешком. Эксперты-криминалисты подтвердили, что в пакете находилось почти 3 килограмма марихуаны. Молодой человек заявил на допросе, что собрал коноплю и возил ее с собой исключительно для личного употребления.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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