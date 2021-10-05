Взломщиков банкомата осудили за провальное ограбление в Волгоградской области





К длительным срокам приговорены трое жителей Николаевского района Волгоградской области за попытку ограбить банкомат, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

Установлено, что на ограбление в январе 2020 года решился 38-летний Владимир Вишневский, который находился в трудном материальном положении. К совершению преступления он привлек своих знакомых Азамата Абылкаликова, Петра Дубровина и иное лицо.

Группа взломщиков, одев маски, 25 января прибыла к зданию ООО "Лидер" в селе Ленинское Николаевского района, в фойе которого установлен банкомат. Разбив стекло на входной двери, они проникли в помещение административного здания. Там они связали женщину-сторожа, потребовав, чтобы она оставалась в служебном помещении. Участники преступной группы пытались вскрыть банкомат и похитить сейф, в котором находилось более 1,4 миллиона рублей. Однако после несколько неудачных попыток взлома, опасаясь быть застигнутыми сотрудниками охраны, они скрылись с места преступления.

Приговором суда Вишневский и Абылкаликов приговорены к 6 годам колонии строгого режима. Дубровину назначено 7 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Отметим, что в феврале текущего года четвертый участник преступления был объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. 30 июля его задержали и заключили под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области