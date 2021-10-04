Сбер расширил список стран для переводов с карты с выплатой наличными

Экономика 04.10.2021 19:50 Новости компаний
0
04.10.2021 19:50 Новости компаний
Сбер увеличил список стран, в которые можно мгновенно отправить деньги через приложение СберБанк Онлайн. Мгновенное получение наличных в офисах Western Union теперь стало доступно ещё в 11 странах Восточной Европы: Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Румынии, Хорватии, Македонии, Словакии, Словении, Албании, Польше.
Отправить деньги с карты Сбера можно через мобильное приложение СберБанк Онлайн в разделе «Переводы за рубеж». Для отправки нужно указать полное имя получателя и его номера телефона, а также страну получения.
Деньги можно получить в пунктах обслуживания Western Union по паспорту и 10-значному контрольному номеру, который получат отправитель и получатель на телефон.
Комиссия за перевод составит — 1%, но не менее 30 рублей вне зависимости от страны назначения, максимальная сумма перевода — 100 тысяч рублей или эквивалент в валюте.
Леонид Шныр, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка: «Удобство и комфорт клиентов – наша первостепенная задача и мгновенность поступления денег получателю – это важное свойство наших продуктов. С 2019 года, когда мы запустили сервис, количество стран, где мгновенно можно получить перевод наличными в офисах Western Union, стало больше 30 и мы не планируем останавливаться».
Ранее мгновенное получение наличных в офисах Western Union было доступно в 21 стране: Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Молдове, Монголии, Туркменистане, Украине, во Вьетнаме, Гонконге, Израиле, Латвии, Литве, Макао, Турции, на Филиппинах, в Чехии, Эстонии.
Найти удобный пункт выплаты можно на сайте платёжной системы Western Union в разделе «Найти пункт обслуживания».
Реклама
Строительство жилых домов в Волгоградской области ведется при поддержке Сбербанка04.10.2021 20:00
Экономика 04.10.2021 20:00
ВТБ запустил новую страховку от мошенников04.10.2021 19:52
Экономика 04.10.2021 19:52
Банк «Открытие» вернет двум тысячам компаний МСБ комиссию за операции в Системе быстрых платежей04.10.2021 17:59
Экономика 04.10.2021 17:59
Торговый комплекс в центре Волгограда купили с хорошим дисконтом04.10.2021 17:57
Экономика 04.10.2021 17:57
ВТБ отменил страховку по ипотеке на первый год04.10.2021 14:16
Экономика 04.10.2021 14:16
Банк «Открытие»: для охлаждения нефтяного рынка ОПЕК+ придется повышать добычу04.10.2021 12:36
Экономика 04.10.2021 12:36
ВТБ запускает рефинансирование кредитных карт04.10.2021 12:32
Экономика 04.10.2021 12:32
ВТЗ освоил и аттестовал новые высокотехнологичные трубы из специальной стали в интересах «Газпрома»04.10.2021 11:00
Экономика 04.10.2021 11:00
Волжский абразивный завод получит экологический паспорт в 2022 году03.10.2021 16:04
Экономика 03.10.2021 16:04
Снижение зарплат впервые зафиксировано в Волгоградской области02.10.2021 19:57
Экономика 02.10.2021 19:57
Инвестиции «Россетей» в проекты Волгоградской области до конца 2024 года составят около 18 млрд рублей01.10.2021 18:13
Экономика 01.10.2021 18:13
На волгоградском заводе «Красный Октябрь» назначили нового директора01.10.2021 15:47
Экономика 01.10.2021 15:47
Дмитрий Брейтенбихер возглавил объединенный департамент Private Banking и «Привилегия» ВТБ01.10.2021 15:38
Экономика 01.10.2021 15:38
Региональный оператор «Ситиматик-Волгоград»: уклониться от соблюдения закона не получится01.10.2021 14:52
Экономика 01.10.2021 14:52
Банк «Открытие»: приобретение валюты сейчас не слишком выгодно01.10.2021 13:52
Экономика 01.10.2021 13:52
Реклама