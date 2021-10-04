ВТБ отменил страховку по ипотеке на первый год

Экономика 04.10.2021 14:16 Новости компаний
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04.10.2021 14:16 Новости компаний
ВТБ предлагает клиентам возможность взять кредит на квартиру в новостройке без страхования жизни и здоровья. Льготные условия будут действовать в течение первого года после заключения ипотечной сделки и не повлекут за собой повышение ставки. По окончании указанного срока клиенты продолжат обслуживать кредит по стандартным условиям ВТБ. Новое предложение позволит заемщикам сократить расходы в среднем на 20 тыс. рублей.
«Удобство и финансовая выгода клиентов при использовании банковских услуг – приоритетная задача ВТБ. Известно, что при оформлении ипотеки заемщик несет дополнительные расходы. В рамках акции мы даем клиентам возможность тратить меньше в момент покупки жилья. Ипотечную сделку можно провести без дополнительных расходов. Ставка по кредиту будет ниже на 1 п.п., что аналогично условиям с комплексным страхованием. Обязательными для сделки остаются только госпошлина за регистрацию и выбранный клиентом способ взаиморасчетов с компанией-застройщиком. В среднем, это позволит заемщикам сэкономить 20 тысяч рублей. Предложение действует до конца октября», – комментирует вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.
Эксперт ипотечного рынка отметил, что для ВТБ стратегически важно поддерживать социальные категории заёмщиков во всех регионах присутствия. Поэтому несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ и общее изменение рыночных ставок, банк улучшает условия ипотеки в этом сегменте. С 24 сентября ВТБ снизил минимальную ставку по льготным кредитам: по ипотеке с господдержкой до 5,75% годовых, по семейной ипотеке – до 4,7% (для жителей Дальнего Востока – 4,3%). Дополнительные дисконты доступны заемщикам, которые оформляют сделки в цифровых каналах банка.
В рамках программы «Дальневосточная ипотека» для клиентов ВТБ ранее была установлена минимально возможная ставка на весь срок кредита – всего 0,1%. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость в регионах ДФО (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком до 18 лет.
В этом году российский рынок ипотечного кредитования растет рекордными темпами. По оценке ВТБ, к концу года объем продаж на рынке может превысить 5 трлн рублей. ВТБ остается одним из лидеров ипотечного сегмента. За январь-август 2021 года клиенты банка оформили ипотеку почти на 700 млрд рублей.
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