Происшествия

Приезжий из Волгограда попался на краже велосипедов в Подмосковье (ВИДЕО)

Происшествия 04.10.2021 11:06
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04.10.2021 11:06




Подозреваемый в серии краж велосипедов задержан в подмосковном Подольске. По данным МВД Медиа, им оказался 34-летний неоднократно судимый уроженец Волгоградской области.
Установлено, что он похищал велосипеды, оставленные на специализированных стоянках возле торговых центров и гипермаркетов. Используя пассатижи, злоумышленник перекусывал противоугонные тросы, после чего уезжал на похищенном транспортном средстве.

Личность подозреваемого удалось установить при изучении записей камер видеонаблюдения. Его поймали попытке совершения очередной кражи. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружены и изъяты пассатижи, используемые при совершении преступлений.
Полицейские предполагают, что задержанный причастен к совершению пяти краж велосипедов на территории Подольска. Общая сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей. Задержанный пояснил, что продавал похищенное имущество прохожим, а вырученные деньги тратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу.

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