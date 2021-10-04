









Подозреваемый в серии краж велосипедов задержан в подмосковном Подольске. По данным МВД Медиа, им оказался 34-летний неоднократно судимый уроженец Волгоградской области.

Установлено, что он похищал велосипеды, оставленные на специализированных стоянках возле торговых центров и гипермаркетов. Используя пассатижи, злоумышленник перекусывал противоугонные тросы, после чего уезжал на похищенном транспортном средстве.





Личность подозреваемого удалось установить при изучении записей камер видеонаблюдения. Его поймали попытке совершения очередной кражи. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружены и изъяты пассатижи, используемые при совершении преступлений.

Полицейские предполагают, что задержанный причастен к совершению пяти краж велосипедов на территории Подольска. Общая сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей. Задержанный пояснил, что продавал похищенное имущество прохожим, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу.



