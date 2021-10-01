Экономика

Дмитрий Брейтенбихер возглавил объединенный департамент Private Banking и «Привилегия» ВТБ

Экономика 01.10.2021 15:38 Новости компаний
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01.10.2021 15:38 Новости компаний


ВТБ меняет стратегию обслуживания состоятельных клиентов. С 1 октября под руководство главы Private Banking ВТБ Дмитрия Брейтенбихера переходит сегмент «Привилегия». К концу 2025 г. ВТБ планирует нарастить объем активов под управлением в состоятельном сегменте до 10 трлн рублей, а число клиентов – до 1 млн человек.
В новой должности Дмитрий Брейтенбихер будет отвечать за организацию и развитие банковских продуктов и укрепление лидерских позиций ВТБ в работе с премиальными и состоятельными клиентами. Особое внимание планируется уделить клиентам с активами от 15 до 50 млн рублей, для которых будет разработан новый набор финансовых инструментов и сервисов, в том числе – новые субординированные облигации ВТБ. Привилегированное обслуживание будет доступно клиентам с доходами от 200 тысяч рублей в месяц или активами от 3 млн рублей.
«Как один из крупнейших финансовых институтов России мы уделяем внимание работе со всеми клиентскими сегментами, но именно в сфере «Привилегии» и Private Banking конкуренция традиционно самая высокая. С 1 октября мы предлагаем новый формат обслуживания, который будет радикально отличаться по качеству и скорости предоставления услуг от других банков. Новое направление возглавит Дмитрий Брейтенбихер, обладающий богатым опытом работы с клиентами самого высокого уровня. Профессионализм его команды позволит ВТБ нарастить число состоятельных клиентов до 1 млн человек и довести чистый операционный доход в этом сегменте до 100 млрд рублей», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«ВТБ демонстрирует лучшую динамику развития на рынке Private Banking. На фоне роста технологий, автоматизации процессов и масштабной IT трансформации банка появляется возможность тиражировать лучшие практики обслуживания VIP-клиентов и профессиональную инвестиционную экспертизу в сегмент affluent. Такой формат «просачивания» индивидуализации в более массовые сегменты – выраженный тренд, и не только в банковском секторе. Даже в Formula 1 новшества сначала используются для гоночных болидов, потом – для спорткаров, а через некоторое время – это уже общепринятая практика для всего авторынка.  Поэтому убежден, что изменение подхода в работе с состоятельным сегментом должно повысить качество клиентского сервиса и ускорить получение обратной связи от клиентов. Как следствие, это обеспечит оперативный вывод новых продуктов и сервисов, которые станут уникальными для рынка», –  комментирует Дмитрий Брейтенбихер.
По его словам, в новой стратегии ВТБ учитывает два ключевых принципа – качество сервиса и профессиональную экспертизу. «Именно на них мы сфокусируемся в ближайшие годы. Перед нами стоит амбициозная задача по кратному росту на этом конкурентном рынке, но убеждён, что мы обречены на успех», – добавил старший вице-президент ВТБ.
ВТБ – лидер рынка Private Banking. Сегодня в банке обслуживается 28 тысяч VIP-клиентов, портфель средств которых в настоящее время составляет около 3 трлн руб. В 2021 году ВТБ Private Banking второй год подряд признан лучшим банком для крупного частного капитала по версии Forbes. В сегменте «Привилегия» ВТБ обслуживается около 600 тысяч клиентов, разместивших в банке более 1,5 трлн рублей.
Справка: Дмитрий Брейтенбихер родился 16 июля 1975 года в городе Павлодаре (Казахская ССР). В 1996 году окончил Новосибирский государственный университет, квалификация «экономист-математик, специальность «применение математических методов в экономике». Имеет степень Магистра экономики Новосибирского Государственного университета, степень MBA в Финансовом Университете при Правительстве РФ, степень MBA Frankfurt Business School Frankfurt. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0, 4.0, 5.0, а также дипломы и сертификаты Stanford University, Institute for Management Development (IMD), Moscow school of management «Сколково».
Работает в финансовой сфере более 20 лет, из них более 10 лет – в сфере Retail & Private banking. Построил карьеру от главного специалиста отдела кредитных ресурсов до вице-президента, директора департамента частного банковского обслуживания Банка Москвы (1998-2016 гг.). После реорганизации Банка Москвы в форме присоединения к ВТБ с 10 мая 2016 года занимает должность старшего вице-президента – руководителя Private Banking ВТБ.

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