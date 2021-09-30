Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Волгоградской области





Второй месяц осени в Волгоградской области еще порадует жителей ясными днями, но не обойдется и без дождей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ресурсы прогноза погоды, в первых двух декадах месяца в регионе будет относительно тепло – от 12 до 15 градусов тепла днем. При этом ночных заморозков, за исключением северных районов, не ожидается. Лишь в двадцатых числах октября температура воздуха понизится до 9-12 градусов.

Волгоградцы еще успеют насладиться солнечными днями, хотя их будет не так много – в общей сложности неделя. Столько же ожидается и дождливых дней. В остальное время погода будет переменчивой – или пасмурной, или с редкими выходами солнца. Но в любом случае, октябрь – это эпоха заката золотой осени. Надо успеть порадоваться и последним ясным дням, и удивительной красоте одетых в багрянец лесов. Ведь впереди – более суровый ноябрь.



