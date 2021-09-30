Расследования 30.09.2021 14:36
0
30.09.2021 14:36
К рассмотрению леденящих душу событий, которые произошли в волгоградской глубинке, приступает Новоаннинский районный суд Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в суде, 34-летняя жительница хутора Галушкинский обвиняется в пытках 6-летнего мальчика, который умер, не пережив истязаний. Следствие выяснило, что так называемая женщина вместе со своим мужем, родным отцом погибшего Максима, в течение почти полутора лет истязали мальчика, изощряясь в методах избиения и унижения ребенка, вся «вина» которого заключалась в том, что он был очень похож на свою покойную мать. Это обстоятельство не давало покоя мачехе после того, как она вышла замуж за вдовца с тремя несовершеннолетними детьми. Сама она также имела сына, а в июле 2019 года в многодетной семье родилась совместная дочь.
Очень скоро Максим стал объектом ненависти съедаемой ревностью к умершей маме мальчика садистки. Она постаралась и своего мужа, родного отца Максима, настроить его против ребенка. И у нее это получилось. Они стали издеваться над мальчиком уже вместе. С января 2020 года супруги систематически наносили побои Максиму ремнем, палками, железными вёдрами, унижали и оскорбляли его, причиняя физические, психические и нравственные страдания. Ребенка даже не кормили, в мороз его раздетого выгоняли на улицу и не пускали в дом. Мальчик в свои шесть лет был уже почти инвалидом – у него появились заболевания поджелудочной железы, печени, повысилось содержание сахара в крови. Но это не останавливало парочку садистов.
12 мая 2021 года мачеха сильно толкнула Максима и он упал на бетонированную дорожку, ударившись спиной и затылком, в результате на голове у него появилась рана. Но в больницу никто из супругов и не думал обращаться. Через две недели отец в очередной раз избил Максима ремнем и ударил головой о дверной косяк. От этого удара у мальчика снова пошла кровь из той же раны на голове. 13 июня 2021 года отец снова ударил Максима по голове кулаком. В ночь с 13 на 14 июня 2021 года Максим практически не спал, плакал и жаловался на головные боли и головокружение. На следующий день ребенка тошнило и рвало, а к полудню Максим потерял сознание в песочнице во дворе. Только после этого отец отвез ребенка в Новоаннинскую районную больницу, где вечером в реанимации Максим скончался. Причиной смерти мальчика явилась тупая закрытая травма головы, кровоизлияние под твердую мозговую оболочку под правым полушарием головного мозга, отек и дислокация головного мозга, говорилось в результатах вскрытия.
Вернувшись домой из больницы после смерти сына отец Максима повесился.
Теперь мачехе-садистке придется ответить за все зло, которое она принесла в новую семью. Ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Жители района, которых потрясла эта трагедия, надеются, что свой срок она получит по полной.
Фото: photographee.eu, ru.depositphotos.com
Реклама
Поставщику битых кирпичей вместо щебенки смягчили приговор в Волгограде30.09.2021 10:26
Расследования 30.09.2021 10:26
Волгоградский «Ротор» вничью сыграл с «Краснодаром-2»29.09.2021 17:55
Расследования 29.09.2021 17:55
В Волгоград за смерть ребенка в страшном ДТП судят его мать29.09.2021 15:51
Расследования 29.09.2021 15:51
В Волгоградской области заведующая детским садом попалась на "мертвой душе"29.09.2021 11:53
Расследования 29.09.2021 11:53
Суд вынес приговор поджигателю рекламного баннера в Волгоградской области28.09.2021 16:11
Расследования 28.09.2021 16:11
Росприроднадзор проверит горпитомник Волгограда после скандала с захоронением собак28.09.2021 15:16
Расследования 28.09.2021 15:16
Волгоградский облсуд смягчил наказание за смерть роженицы врачам перинатального центра27.09.2021 15:15
Расследования 27.09.2021 15:15
Уголовное дело о кровавой аварии у морга в Волгограде дошло до суда27.09.2021 13:10
Расследования 27.09.2021 13:10
Владелица «однушки» под Волгоградом прописала у себя 11 иностранцев26.09.2021 11:44
Расследования 26.09.2021 11:44
В Волгоградской области арестовали селянина за поджог родной сестры25.09.2021 16:04
Расследования 25.09.2021 16:04
Под Волгоградом ищут подозреваемого в краже денег из банкомата (ВИДЕО)25.09.2021 11:24
Расследования 25.09.2021 11:24
СК озвучил причины смерти начальника отдела Роспотребнадзора в Волгоградской области24.09.2021 14:59
Расследования 24.09.2021 14:59
Вандалы сломали 118 электросамокатов в Волгограде24.09.2021 11:50
Расследования 24.09.2021 11:50
Волгоградское УФАС вычислило подозрительный автосалон по "сказочной" рекламе24.09.2021 11:08
Расследования 24.09.2021 11:08
В Волгограде суд отправил в колонию пятерых последователей Свидетелей Иеговы23.09.2021 16:24
Расследования 23.09.2021 16:24
Реклама