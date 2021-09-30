Расследования

«Сжила со свету отца и сына»: в Волгоградской области судят мачеху-садистку

Расследования 30.09.2021 14:36
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30.09.2021 14:36


К рассмотрению леденящих душу событий, которые произошли в волгоградской глубинке,  приступает Новоаннинский районный суд Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в суде, 34-летняя жительница хутора Галушкинский обвиняется в пытках 6-летнего мальчика, который умер, не пережив истязаний. Следствие выяснило, что так называемая женщина вместе со своим мужем, родным отцом погибшего Максима, в течение почти полутора лет истязали мальчика, изощряясь в методах избиения и унижения ребенка, вся «вина» которого заключалась в том, что он был очень похож на свою покойную мать. Это обстоятельство не давало покоя мачехе после того, как она вышла замуж за вдовца с тремя несовершеннолетними детьми. Сама она также имела сына, а в июле 2019 года в многодетной семье родилась совместная дочь. 
Очень скоро Максим стал объектом ненависти съедаемой ревностью к умершей маме мальчика садистки. Она постаралась и своего мужа, родного отца Максима, настроить его против ребенка. И у нее это получилось.  Они стали издеваться над мальчиком уже вместе. С января 2020 года супруги систематически наносили побои Максиму ремнем, палками, железными вёдрами, унижали и оскорбляли его, причиняя физические, психические и нравственные страдания. Ребенка даже не кормили, в мороз его раздетого выгоняли на улицу и не пускали в дом. Мальчик в свои шесть лет был уже почти инвалидом – у него появились  заболевания поджелудочной железы, печени, повысилось содержание сахара в крови. Но это не останавливало парочку садистов. 
12 мая 2021 года мачеха сильно толкнула Максима и он упал на бетонированную дорожку, ударившись спиной и затылком, в результате на голове у него появилась рана. Но в больницу никто из супругов и не думал обращаться. Через две недели отец в очередной  раз избил Максима ремнем и ударил головой о дверной косяк. От этого удара у мальчика снова пошла кровь из той же раны на голове. 13 июня 2021 года отец снова ударил Максима по голове кулаком. В ночь с 13 на 14 июня 2021 года Максим практически не спал, плакал и жаловался на головные боли и головокружение. На следующий день  ребенка тошнило и рвало, а к  полудню  Максим потерял сознание в песочнице во дворе. Только после этого отец отвез ребенка в Новоаннинскую районную больницу, где вечером  в реанимации Максим скончался. Причиной смерти мальчика  явилась тупая закрытая травма головы, кровоизлияние под твердую мозговую оболочку под правым полушарием головного мозга, отек и дислокация головного мозга, говорилось в результатах вскрытия.
Вернувшись домой из больницы после смерти сына отец Максима повесился. 
Теперь мачехе-садистке придется ответить за все зло, которое она принесла в новую семью. Ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Жители района, которых потрясла эта трагедия, надеются, что свой срок она получит по полной. 
Фото: photographee.eu, ru.depositphotos.com

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