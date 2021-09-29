Расследования

В Волгоградской области заведующая детским садом попалась на "мертвой душе"

Расследования 29.09.2021 11:53
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29.09.2021 11:53


Котельниковским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней заведующей детским садом. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и в служебном подлоге. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, по данным следствия, начиная с 2018 года по настоящее время заведующая детским садом, расположенном в одном из хуторов Октябрьского района Волгоградской области, издала и подписала фиктивный приказ о приеме на должность дворника местной жительницы. Однако дворником эта женщина не работала, а заработная плата фиктивно устроенного сотрудника, так называемой "мертвой души",  перечислялась другому человеку, связанному с заведующей. 
В результате бюджету Октябрьского района Волгоградской области причинен материальный ущерб в размере более 280 тысяч рублей. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

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