



Котельниковским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней заведующей детским садом. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и в служебном подлоге. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, по данным следствия, начиная с 2018 года по настоящее время заведующая детским садом, расположенном в одном из хуторов Октябрьского района Волгоградской области, издала и подписала фиктивный приказ о приеме на должность дворника местной жительницы. Однако дворником эта женщина не работала, а заработная плата фиктивно устроенного сотрудника, так называемой "мертвой души", перечислялась другому человеку, связанному с заведующей.

В результате бюджету Октябрьского района Волгоградской области причинен материальный ущерб в размере более 280 тысяч рублей. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.



