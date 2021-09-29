Расследования 29.09.2021 11:53
0
29.09.2021 11:53
Котельниковским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней заведующей детским садом. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и в служебном подлоге. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, по данным следствия, начиная с 2018 года по настоящее время заведующая детским садом, расположенном в одном из хуторов Октябрьского района Волгоградской области, издала и подписала фиктивный приказ о приеме на должность дворника местной жительницы. Однако дворником эта женщина не работала, а заработная плата фиктивно устроенного сотрудника, так называемой "мертвой души", перечислялась другому человеку, связанному с заведующей.
В результате бюджету Октябрьского района Волгоградской области причинен материальный ущерб в размере более 280 тысяч рублей. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
Реклама
Волгоградский «Ротор» вничью сыграл с «Краснодаром-2»29.09.2021 17:55
Расследования 29.09.2021 17:55
В Волгоград за смерть ребенка в страшном ДТП судят его мать29.09.2021 15:51
Расследования 29.09.2021 15:51
Суд вынес приговор поджигателю рекламного баннера в Волгоградской области28.09.2021 16:11
Расследования 28.09.2021 16:11
Росприроднадзор проверит горпитомник Волгограда после скандала с захоронением собак28.09.2021 15:16
Расследования 28.09.2021 15:16
Волгоградский облсуд смягчил наказание за смерть роженицы врачам перинатального центра27.09.2021 15:15
Расследования 27.09.2021 15:15
Уголовное дело о кровавой аварии у морга в Волгограде дошло до суда27.09.2021 13:10
Расследования 27.09.2021 13:10
Владелица «однушки» под Волгоградом прописала у себя 11 иностранцев26.09.2021 11:44
Расследования 26.09.2021 11:44
В Волгоградской области арестовали селянина за поджог родной сестры25.09.2021 16:04
Расследования 25.09.2021 16:04
Под Волгоградом ищут подозреваемого в краже денег из банкомата (ВИДЕО)25.09.2021 11:24
Расследования 25.09.2021 11:24
СК озвучил причины смерти начальника отдела Роспотребнадзора в Волгоградской области24.09.2021 14:59
Расследования 24.09.2021 14:59
Вандалы сломали 118 электросамокатов в Волгограде24.09.2021 11:50
Расследования 24.09.2021 11:50
Волгоградское УФАС вычислило подозрительный автосалон по "сказочной" рекламе24.09.2021 11:08
Расследования 24.09.2021 11:08
В Волгограде суд отправил в колонию пятерых последователей Свидетелей Иеговы23.09.2021 16:24
Расследования 23.09.2021 16:24
От удара током скончался работник завода в Волгограде21.09.2021 16:19
Расследования 21.09.2021 16:19
Владелец лодочной станции не смог оспорить приговор за гибель 11 человек на Волге в Волгограде21.09.2021 11:15
Расследования 21.09.2021 11:15
Реклама