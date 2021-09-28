В Волгоградской области выявили новый очаг бешенства

Происшествия 28.09.2021 16:20
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28.09.2021 16:20
Мероприятия по ликвидации эпизоотического очага бешенства в Большетерновском сельском поселении Чернышковского района оперативно провели сотрудники ветеринарной службы Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете ветеринарии, жители одного из домовладений хутора Малотерновой решили покормить бездомного кота, который неожиданно повел себя агрессивно и укусил хозяйку дома. Женщина обратилась к врачу. Выяснилось, что животное заражено бешенством. Пострадавшая провакцинирована. Ветеринары оперативно выполнили все необходимые мероприятия для ликвидации очага опасного заболевания.
Напомним, в марте этого года от бешенства умерла женщина, проживавшая в этом же районе. Жительницу села Пимено-Черни укусила собака. Пострадавшая слишком поздно обратилась к врачу и спасти ее не удалось. В Чернышковском районе в этом году зафиксировано уже несколько случаев бешенства среди животных. Всего в регионе это количество превысило полсотни.
В ведомстве напоминают, что обо всех случаях укусов, неадекватного поведения и гибели животных необходимо оперативно сообщать в ветеринарную службу для предотвращения распространения бешенства и своевременного принятия профилактических мер.
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