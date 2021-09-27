Волгоградские предприятия увеличивают производительность труда





Волгоградские предприятия становятся активными участниками национального проекта «Производительность труда», направленного на оптимизацию производства, улучшение качества готовой продукции и снижение затрат на ее выпуск.

В проект вступили уже 45 Волгоградских предприятий из разных отраслей экономики, сообщил ИА «Высота 102» региональный центр компетенций. Завод по изготовлению полимерных труб «ООО «ПК «ДИА»» присоединился к реализации национального проекта «Производительность труда» летом 2021 года. Сейчас предприятие находится на первой стадии реализации проекта, идет согласование списка мероприятий, целей, задач, выбирается эталонный участок, на котором будут использоваться такие инструменты как картирование, 5С и другие. По завершению этого этапа, полученный опыт предприятие будет масштабировать на все остальные участки.

Напомним, что в мае этого года два предприятия Волгоградской области получили расширенную поддержку экспертов. Сейчас компании подводят первые итоги за четыре месяца работы.

Так, на Волгограднефтемаш специалисты совместно с рабочей группой выявили резервы на пилотном потоке и начали внедрять мероприятия для их использования, обучили сотрудников основам бережливого производства, запустили почасовой производственный анализ, снизили потерю времени на перемещение крана в сборе на 126 метров и организовали рабочие места по системе 5S.

На предприятии «Царицынский поставщик» за четыре месяца удалось сократить время протекания процесса на 9 минут, увеличить выработку на 13%, а также увеличить оборачиваемость запасов на 17 кг/час.

В следующие три месяца обоим предприятиям предстоит создать первый-поток образец и выявить резервы второго потока. Совместная работа с экспертами продолжиться до мая 2022 года.

Отметим, что в Волгоградской области ближайшие три года участниками нацпроекта станут 64 компаний. Для реализации поставленных задач на территории региона действует Региональный центр компетенций, разработан комплекс мер господдержки экономики, который включает финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.



