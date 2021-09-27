Селянина с пистолетом Макарова задержали в Волгоградской области

Происшествия 27.09.2021 10:29
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27.09.2021 10:29
Полицейские задержали 44-летнего жителя одного из поселков Котельниковского района. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе обыска в домовладении подозреваемого обнаружили два пакета с оружием и боеприпасами различного калибра. Исследование, проведенное сотрудниками Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области показало, что изъятый пистолет является пистолетом Макарова, изготовленным промышленным способом, а патроны пригодны для стрельбы.
Сам мужчина пояснил, что пистолет с патронами передал ему уже умерший родственник. Сейчас полицейские устанавливают происхождение оружия и патронов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия". Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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