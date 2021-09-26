В Волгограде загорелась трехэтажная дача

Происшествия 26.09.2021 09:28
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26.09.2021 09:28
Пожар в дачном коттедже, расположенном в Краснооктябрьском районе Волгограда, произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании на улице Менделеева в СНТ «40 лет Октября» дачного дома на площади 200 кв.м. поступило в оперативные службы накануне днем. Ликвидировать горение удалось за 15 минут. Погибших и пострадавших нет.
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