



Заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова выступила в качестве эксперта на вебинаре Министерства экономического развития России «Женское предпринимательство: меры поддержки и инструменты для развития». Семинар состоялся 21 сентября на платформе Synergy.Online.

В семинаре приняли участие более 3 тысяч человек, среди них – предприниматели и руководители центров «Мой бизнес» по всей стране.

Надия Черкасова рассказала, какими мерами государственной поддержки могут воспользоваться предприниматели и какие собственные программы предлагает банк «Открытие». Она сообщила, что банк «Открытие» в рамках этих мер прокредитовал 8 715 компаний на сумму 199 млрд рублей. Причем около 30% из них – женщины-предприниматели. «Таким образом, вместе с Минэкономразвития мы поддержали бизнес более 2,5 тыс. женщин на сумму свыше 60 млрд рублей», – сказала Черкасова.

Она отметила особую важность развития женского предпринимательства: «Аналитики The Boston Consulting Group (BCG) пришли к выводу, что вовлечение в предпринимательство женщин наравне с мужчинами может дать глобальному ВВП прирост примерно на 3–6%, а мировой экономике – дополнительно от 2,5 до 5 трлн долларов. Вовлечение женщин в экономику – это новая точка роста количества предпринимателей в нашей стране. А это, в свою очередь, налоги, рабочие места, продукты и услуги для населения и, как следствие, рост ВВП России».

Она познакомила участников семинара с результатами Индекса женской предпринимательской активности (WBI), который замеряют Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России», банк «Открытие» и аналитический центр НАФИ. Черкасова отметила, что 93% женщин-предпринимателей, несмотря на трудности, связанные с пандемией, намерены развивать свой бизнес дальше.

Надия Черкасова выделила цифровизацию бизнеса как глобальный тренд, который меняет правила делового мира. «Пандемия ускорила этот процесс, и сейчас очень важно помочь тем женщинам, кто пока не успевает перестроиться», – подчеркнула она. Для этого банк «Открытие» создал специальный телеграм-канал «НЕприниматели» и бесплатную образовательную платформу Open Academy. На этих платформах предприниматели могут оценить уровень цифровизации своего бизнеса (пройти цифровой чек-ап), и в зависимости от результатов система подбирает им необходимые цифровые инструменты и кейсы.

Надия Черкасова привела несколько конкретных примеров женщин-предпринимательниц, которые сумели приспособить свои бизнесы к изменившимся из-за пандемии условиям благодаря использованию цифровых технологий и каналов продвижения.

Она также анонсировала всероссийский двенадцатичасовой онлайн бизнес-марафон по женскому предпринимательству для 60 регионов и более 100 городов, который пройдет в рамках Третьего евразийского женского форума. В бизнес-марафоне примут участие успешные женщины-предприниматели, которые поделятся своим опытом, а также эксперты в области цифровизации бизнеса.