Экономика

По итогам 8 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 65 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Экономика 24.09.2021 13:40 Новости компаний
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24.09.2021 13:40 Новости компаний


Чистая прибыль банка «Открытие» за 8 месяцев 2021 года составила 64,9 млрд рублей против 24,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, согласно российским стандартам бухгалтерского учета.
Ключевые показатели банка за август 2021 года:
Активы банка в августе увеличились на 32,5 млрд рублей, или на 1,1%.
Кредитный портфель до вычета резервов вырос на 16 млрд рублей, или на 0,8%, преимущественно за счет портфеля юридических лиц (+13,5 млрд рублей, или +1,0%).
Средства клиентов увеличились на 55,3 млрд рублей, или на 2,7%, также в основном за счет юридических лиц (+53,5 млрд рублей, или +5,1%).
В августе банк «Открытие» заработал 6,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ.
Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 8 месяцев 2021 года:
С начала 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 329 млрд рублей (+12,7%) до 2,92 трлн рублей.
Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 291 млрд рублей (+17,3%) до 1,98 трлн рублей.
Кредитный портфель юридических лиц вырос на 206 млрд рублей (+17,3%) до 1 395 млрд рублей. Объем выданных за 8 месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 905 млрд рублей, что на 29% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кредитный портфель физических лиц увеличился на 85 млрд рублей (+17,1%), составив 580 млрд рублей на 1 сентября 2021 года. С начала 2021 года банк выдал 190 млрд рублей розничных кредитов, что на 33% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средства клиентов по итогам 8 месяцев 2021 года выросли на 181 млрд (+9,5%) до 2,09 трлн рублей. Объем средств юридических лиц увеличился на 170 млрд рублей (+18%) до 1 111 млрд рублей, средств физических лиц — на 11,2 млрд рублей (+1% с начала года) до 982 млрд рублей.
Чистая прибыль банка по итогам 8 месяцев 2021 года составила 64,9 млрд рублей против 24,8 млрд рублей годом ранее.
Доходы банка от клиентского бизнеса за 8 месяцев 2021 года составили 77,3 млрд рублей, что на 47% выше чем за аналогичный период прошлого года. Динамика обусловлена увеличением чистого процентного дохода за счет роста кредитного портфеля и процентного дохода, с одной стороны, и снижением процентного расхода за счет увеличения доли текущих счетов в средствах клиентов, с другой стороны, а также ростом чистого комиссионного дохода.
Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 120,6 млрд рублей, что также на 47% выше результата за аналогичный период прошлого года (82,1 млрд рублей).
Операционные расходы за 8 месяцев 2021 года увеличились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 44,9 млрд рублей.
Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 сентября 2021 года составил 364,8 млрд рублей (+8,6% с начала года).
Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: по состоянию на 1 сентября 2021 года Н1.0 составил 13,6% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 157,6% (пороговое значение: 15%), Н3 — 158,3% (пороговое значение: 50%).
* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

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