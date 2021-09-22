Общество

Дачникам на заметку: что делать, если СНТ накопило долги за электричество

Общество 22.09.2021 15:05
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22.09.2021 15:05


Более 30-ти дачных объединений в Волгограде и Волжском находятся в процессе банкротства за долги по электроэнергии. По данным «Волгоградэнергосбыта» количество потенциальных банкротов среди садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) за летний сезон выросло втрое.
Долги волгоградских садоводов за электроэнергию превысили 100 миллионов рублей – это настоящее бедствие для энергосистемы региона. Ситуация не оставляет энергетикам выбора – банкротство СНТ является вынужденной мерой, которая позволит вернуть средства, потраченные на закупку и транспортировку электроэнергии. 
Как не довести дело до суда
Банкротство не приходит как гром среди ясного неба. У СНТ всегда есть возможность разрешить ситуацию, не доводя до суда. На первом этапе взыскания задолженности специалисты «Волгоградэнергосбыта» всегда идут навстречу СНТ-должникам: готовы на реструктуризацию платежей, помогают советами по организации учета энергоресурса, по работе с неплательщиками, предотвращению воровства электроэнергии. По итогам таких встреч некоторым СНТ удается навести порядок в расчетах с энергетиками.
В остальных же случаях, общение наглядно показывает, что хронические задолженности СНТ – следствие некомпетентности  руководства товариществ, нежелания наладить работу по сбору средств за коммунальные ресурсы и пассивного отношения садоводов к проблемам общества.
Получается, что своим нежеланием что-либо предпринимать садоводы сами доводят ситуацию до банкротства СНТ. А ведь оно грозит полной остановкой деятельности садоводческого товарищества. Суд назначит конкурсного управляющего, который будет распоряжаться всем имуществом дачного массива уже в интересах кредиторов, а не дачников.  
Что может сделать простой садовод
Прежде всего, необходимо затребовать отчет о состоянии расчетов товарищества с ресурсоснабжающими организациями и проверить наличие задолженности. Если информация о долгах, и тем более о судебных решениях по их взысканию, имеется, а действенных шагов по ее погашению со стороны руководства товарищества не наблюдается, то любой садовод в соответствии с уставом СНТ вправе инициировать внеплановую проверку деятельности руководства и рассмотрение ее итогов на общем собрании. 
На собрании также рекомендуется обсудить вопросы погашения задолженности за электроэнергию, методы работы с неплательщиками, график их отключения и т.д. Проблемы сами не решатся – дачники должны принимать в этом активное участие: брать ситуацию в свои руки, работать с председателем, с должниками.
«Председатели СНТ и инициативные группы дачников могут обращаться к нам – мы всегда открыты и готовы подсказать действенные механизмы решения вопросов, связанных с неоплатой электроэнергии, – отметили в отделе по связи  с общественностью «Волгоградэнергосбыта» . – Компания не имеет возможности кредитовать владельцев загородных участков. Данные средства жизненно необходимы энергосистеме региона и страны, и должны поступать вовремя и в полном объеме. Поэтому в ближайшее время число исков о банкротстве только вырастет».
«Волгоградэнергосбыт» призывает должников из числа дачных объединений не доводить ситуацию с долгом до необратимой стадии, и не дожидаясь судебных разбирательств, изыскивать средства на погашения задолженности. 

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