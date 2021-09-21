В "спецоперации" мошенников санитарка из Волгограда потеряла 2,2 млн рублей

Происшествия 21.09.2021 13:43
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21.09.2021 13:43
Санитарка одной из больниц Волгограда оформила на себя он-лайн кредит в двух банках на 2,2 миллиона рублей и перевела эти деньги мошенникам. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в городском УМВД, женщина поверила, что участвует в некой спецоперации по разоблачению банковских аферистов. В этом ее убедили неизвестные лица, которые на протяжении нескольких дней звонили женщине с разных номеров и представлялись фамилиями в действительности работающих сотрудников банка и правоохранительных органов.
В полиции сообщили, что 48-летняя женщина не сразу поверила злоумышленникам, но они смогли убедить ее, в том числе при помощи интернет-технологий. Они заключаются в том, что поступающий звонок маскируется под любой номер, в данном случае банка, прокуратуры и полиции. Звонившие сообщили женщине, что некие мошенники пытаются оформить на нее он-лайн кредит и нужно их опередить в этом и перевести деньги на безопасный счет. Санитарка перепроверила названные фамилии сотрудников и телефоны, с которых поступали звонки, и они в действительности совпали с существующими работниками и абонентскими номерами. После этого она под диктовку аферистов сделала все, что ей сказали.
Аналогичная ситуация произошла и с 60-летним слесарем волгоградского автопредприятия, которому позвонил лже-представитель банка и убедил продиктовать данные карты, с которой впоследствии были списаны 752 тысячи рублей.
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