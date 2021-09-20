









Четыре автомобиля попали в массовое ДТП напротив дома №307 по улице Лазоревая в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, столкнулись «Toyota Mark II», «Lada Largus», «Mercedes» и «Mitsubishi». В аварии пострадал 34-летний водитель «Toyota Mark II», который, по предварительным данным, и стал виновником аварии. Двигаясь в сторону Красноармейского района он не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с «Lada Largus». От удара отечественную легковушку отбросило еще на два автомобиля. На видеозаписи, снятой очевидцем аварии, видно, что обломки от автомобилей разбросало по всей проезжей части.





Автор фото и видео Антон Броцкий, ВКонтакте