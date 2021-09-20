Происшествия 20.09.2021 11:14
0
20.09.2021 11:14
Четыре автомобиля попали в массовое ДТП напротив дома №307 по улице Лазоревая в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, столкнулись «Toyota Mark II», «Lada Largus», «Mercedes» и «Mitsubishi». В аварии пострадал 34-летний водитель «Toyota Mark II», который, по предварительным данным, и стал виновником аварии. Двигаясь в сторону Красноармейского района он не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с «Lada Largus». От удара отечественную легковушку отбросило еще на два автомобиля. На видеозаписи, снятой очевидцем аварии, видно, что обломки от автомобилей разбросало по всей проезжей части.
Автор фото и видео Антон Броцкий, ВКонтакте
Реклама
Силовики пресекли незаконный сигаретный бизнес в Волгоградской области20.09.2021 14:24
Происшествия 20.09.2021 14:24
В Волгограде «Жигули» застряли под самосвалом после удара: двое пострадали20.09.2021 13:10
Происшествия 20.09.2021 13:10
В Волгоградской области в улетевшей с трассы машине погиб человек20.09.2021 11:20
Происшествия 20.09.2021 11:20
Поле подсолнечника с сюрпризом обнаружили в Волгоградской области20.09.2021 09:18
Происшествия 20.09.2021 09:18
«Жесть просто»: заброшенная промбаза полыхает на севере Волгограда (ВИДЕО)19.09.2021 21:09
Происшествия 19.09.2021 21:09
В Волжском мотоцикл влетел в дорожный знак: двое пострадавших19.09.2021 10:11
Происшествия 19.09.2021 10:11
В городе Волгоградской области почти три часа тушили пожар19.09.2021 09:54
Происшествия 19.09.2021 09:54
В Волгоградской области 7-летний мальчик выпил раствор белизны18.09.2021 15:17
Происшествия 18.09.2021 15:17
Квартира в центре Волгограда выгорела дотла в отсутствие хозяев18.09.2021 14:39
Происшествия 18.09.2021 14:39
Престарелая волжанка в автобусе разбила голову18.09.2021 10:08
Происшествия 18.09.2021 10:08
В Волгоградской области из-за пьяного водителя пострадала пассажирка18.09.2021 09:43
Происшествия 18.09.2021 09:43
В Волгограде из-за электросчетчика сгорела лестница в послевоенном доме18.09.2021 08:57
Происшествия 18.09.2021 08:57
Двое мигрантов из Волгоградской области погибли в ДТП под Астраханью17.09.2021 22:15
Происшествия 17.09.2021 22:15
Двое детей попали под колеса авто в Волгоградской области17.09.2021 10:36
Происшествия 17.09.2021 10:36
Подозрительного мужчину со шрамом заметили у школ в городе Волгоградской области16.09.2021 19:18
Происшествия 16.09.2021 19:18
Реклама