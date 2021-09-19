Происшествия 19.09.2021 21:09
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19.09.2021 21:09
Крупный пожар тушат в поселке ГЭС в Волгограде, где горит заброшенная производственная база. По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания площадью 2400 кв.м. на улице Ясноморская в Тракторозаводском районе поступило на пульт оперативного дежурного в 19:45.
На месте работают пожарно-спасательные расчеты 1 отряда ФПС по Волгоградской области. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
По словам очевидца, который снял пожар на видео, огнем охвачена вся постройка. "Вообще жесть просто! Крыша рухнула, искры полетели, а рядом дачи", - комментирует голос за кадром.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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