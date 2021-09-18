В Волгоградской области 7-летний мальчик выпил раствор белизны





ЧП случилось в Михайловке 17 сентября. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете здравоохранения Волгоградской области, после уроков первоклассник, которому в следующем месяце исполнится 7 лет, остался у бабушки. У 62-летней женщины дома стояла бутылка с раствором белизны. Ребенок выпил средство, перепутав его с бутылкой с минеральной водой.

Мальчика госпитализировали в ГБУЗ "Михайловская городская детская больница". Врачи оказали ребенку необходимую помощь, он выписан домой в удовлетворительном состоянии.