Квартира в центре Волгограда выгорела дотла в отсутствие хозяев

Происшествия 18.09.2021 14:39
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18.09.2021 14:39
Квартира в пятиэтажке в Центральном районе Волгограда выгорела сегодня днем. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе МЧС, в 11:38 поступило сообщение о пожаре в доме №8 по улице 7-я Гвардейская. В квартире горели домашние вещи. В 11:55 пожар был потушен. Пострадавших нет. Как рассказали очевидцы, когда загорелась квартира на 4-ом этаже, хозяев в этот момент не было. Сейчас весь подъезд залит водой, перила и ступеньки покрыты копотью, двери пострадавшей квартиры открыты нараспашку.
Фото Алексея Лесняка и ИА "Высота 102".
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