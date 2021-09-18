Квартира в центре Волгограда выгорела дотла в отсутствие хозяев

Квартира в пятиэтажке в Центральном районе Волгограда выгорела сегодня днем. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе МЧС, в 11:38 поступило сообщение о пожаре в доме №8 по улице 7-я Гвардейская. В квартире горели домашние вещи. В 11:55 пожар был потушен. Пострадавших нет. Как рассказали очевидцы, когда загорелась квартира на 4-ом этаже, хозяев в этот момент не было. Сейчас весь подъезд залит водой, перила и ступеньки покрыты копотью, двери пострадавшей квартиры открыты нараспашку.

Фото Алексея Лесняка и ИА "Высота 102".











