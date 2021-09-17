Врачи ковидного госпиталя пришли к пациентам с бюллетенями





Госпитализированные с коронавирусом жители Волгоградской области проголосовали на выборах депутатов Госдумы в палатах «красной зоны». К пациентам пришли вошедшие в состав избирательной комиссии врачи, сообщает ИА «Высота 102».

Находящиеся на лечении в областном госпитале ветеранов войн избиратели получили бюллетени для голосования за партию и кандидата по одномандатному округу. Бюллетени они опустили в переносные урны – голоса пациентов будут подсчитаны наряду с теми, которые волгоградцы отдали в помещениях для голосования.

Ранее информагентство сообщало, что в крупных медицинских учреждениях будут образованы избирательные участки, чтобы пациенты и персонал могли принять участие в выборах депутатов Госдумы. Некоторые из больниц работают в режиме ковидных госпиталей, в частности, городская больница №3 в Волжском и упомянутый выше госпиталь ветеранов войн.