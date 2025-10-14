Стальное месиво: под Волгоградом на федеральной трассе столкнулись четыре грузовика





13 октября в Суровикинском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП. Вечером на участке федеральной трассы Р-260 в горницах Нижнеосиновского сельское поселение столкнулись сразу четыре грузовика.

- В 18:21 на 124 км автодороги «Волгоград – К. Шахтинск – Луганск» произошло столкновение двух автомашин DAF, а также Volvo и «МАЗ», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии водитель одного из автомобилей DAF от полученных травм скончался на месте, а водитель второй фуры этой же марки был доставлен прибывшими медиками в больницу.

Судя по опубликованным кадрам, как минимум один из грузовиков с прицепом от сильнейшего удара улетел в кювет. На время оказался ограничен проезд по данному участку трассы.

Отметим, обстоятельства аварии сейчас устанавливаются Госавтоинспекцией. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области