Украинские беспилотники пролетели мимо Волгоградской области

Силам ПВО не пришлось сбивать украинские БПЛА в Волгоградской области, несмотря на массовое смс-оповещение о беспилотной опасности в регионе. По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи над регионами России было уничтожено 40 БПЛА самолетного типа. Волгоградской области в этом списке нет.

Налет был совершен на Белгородскую область, где сбили 17 БПЛА. 12 вражеских дронов уничтожено в Воронежской области, по три БПЛА – в Нижегородской области и над акваторией Черного моря. По два беспилотника сбиты в Тамбовской области и в Крыму. Один – над территорией Курской области.

Напомним, что этой ночью в Волгоградской области вводился режим беспилотной опасности.





