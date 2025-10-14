Соцфонд объяснил порядок перерасчета пенсий для волгоградцев

Жителям Волгоградской области можно обратиться в Соцфонд с заявлением на перерасчет пенсий, если появились новые обстоятельства, которые могут повлиять на размер выплат. Для этого, как передает V102.RU, заявителю необходимо предоставить пакет документов, подтверждающих это.

В Соцфонде поясняют, что за перерасчетом пенсий можно обратиться, если появились документы, которых не было при назначении пенсии. Или появились документы, подтверждающие право на учет «нестрахового» периода до дня назначения пенсии.

Основанием для подачи соответствующего заявления также является факт выработки необходимого стажа в сельской местности для получения надбавки.

Пересчитают пенсию и гражданину, который постоянно проживал на территориях ДНР, ЛНР (с 11 мая 2014 по 29 сентября 2022) или в Запорожской и Херсонской областях (с 24 февраля по 29 сентября 2022) и выехал в эти периоды за пределы данных территорий в Российскую Федерацию, и ему была назначена пенсия до 1 марта 2023 года.

Подать заявление в Соцфонд можно в МФЦ, онлайн на портале госуслуги или в клиентской службе СФР.

Специалисты рассмотрят заявление в течение 5 рабочих дней. При наличии оснований и полного пакета документов, перерасчет размера пенсии в сторону увеличения произойдет с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения Соцфондом заявления и необходимых документов.

Если перерасчет невыгоден пенсионеру, то Соцфонд не будет пересчитывать размер выплаты и уведомит об этом. Пенсионер продолжит получать выплату в прежнем размере.





