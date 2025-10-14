Автопарк волгоградских коммунальщиков пополнился новой спецтехникой





В автотранспортном цехе ресурсоснабжающей организации появилась новая техника. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях водоснабжения», в распоряжение коммунальщиков поступили два трактора с насосными навесными установками и автоцистерна для питьевой воды на базе автомобиля ГАЗон Next.

– Сама цистерна полностью изолирована от любого воздействия внешней среды. Внутренняя обшивка выполнена из нержавеющей стали, что позволяет сохранить качество воды. При желании можно даже молоко возить! – подчеркнул Сергей Никонов, заместитель начальника автотранспортного цеха.

Труба наполнения-слива защищена от обмерзания, а стенки цистерны оснащены теплоизоляцией, что позволяет использовать ее круглый год. Безопасность персонала обеспечивают специальные поручни и площадка с противоскользящим покрытием.

Тракторы необходимы для проведения откачки воды, например, из колодцев. Они обладают высокой проходимостью, надежны и просты в эксплуатации, а подключенная компактная водоотливная установка обеспечивает быструю откачку воды.

Отметим, обновление транспортного парка – одно из необходимых условий нормального функционирования ресурсоснабжающей организации, так как скорость выполнения работ во многом зависит именно от техники. В прошлом году в автотранспортный цех организации уже поступило 26 спецмашин, среди которых автомобильный кран, илососы, краново-манипуляторная и гипохлораторная установки.