В Волгоградской области на посев отправили более 106 тонн семян, качество которых вызвало вопросы у сотрудников Россельхознадзора. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, нарушения Федерального закона «О семеноводстве» допустили два индивидуальных предпринимателя, которые осуществляют свою деятельность на территории Суровикинского района.

- Установлено, что предпринимателями были списаны на посев семенные материалы нута, пшеницы мягкой озимой и подсолнечника без документов о показателях сортовых и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений. Общий объем списанных на посев семян составил более 106 тонн, - пояснили в управлении.

Предпринимателям вынесены предостережения, а также предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований к использованию семян сельскохозяйственных растений и не допускать в дальнейшем таких нарушений.

Фото из архива V102.RU

