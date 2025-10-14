«Всё же впишется»: учёные РАН рассказали, чем грозит землянам гигантский оторвавшийся протуберанец





14 октября разрешилась интрига с выбросом на Солнце гигантского протуберанца. Все последние дни учёные гадали, успеет ли солнечное вещество оторваться до того, как область окажется в зоне поражения Земли. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, выброс всё же ушёл в сторону от нашей планеты.

- Сегодня в интервале времени между 2 и 4 часами ночи по московскому времени с Солнца был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды и все это время понемногу смещавшийся в сторону Земли, - сообщили учёные.

Согласно просчитанной траектории, солнечному веществу предстоит пройти между Землёй и Меркурием с минимальной вероятностью задеть планеты.

Отметим, ранее меньший по размерам протуберанец 1 июля 2025 года вызвал на Земле четырёхдневный магнитный шторм мощностью в 8 баллов. Новый же выброс мог оказать ещё более мощное влияние на нашу планету.

