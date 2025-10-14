В Калаче-на-Дону за 19,7 млн снесут историческое здание училища №13





В Калаче-на-Дону Волгоградской области до конца 2025 года снесут историческое здание профессионального училища №13 имени дважды Героя Социалистического Труда В. И. Штепо по адресу: ул. Октябрьская, д. 271. Руководство учреждения объявило о поиске подрядной организации, готовой произвести работы.





Согласно проектно-сметной документации, сооружение более 10 лет не эксплуатировалось и находится в аварийном состоянии. Стены и перекрытия утратили несущую способность и частично обрушились, из-за чего было опасно находится не только внутри, но и в непосредственной близости от объекта. Решением решение о демонтаже принято по итогу списания корпуса.

Специалистам, отобранным по итогу конкурсных процедур, предстоит демонтировать все стены и перекрытия, а также фундамент двухэтажного сооружения. Отходы должны быть вывезены для утилизации в Волгоград.

Итоги аукциона будут подведены на следующей неделе. На снос сооружения из бюджета выделят 19,7 млн рублей.

Отметим, в настоящее время учебный процесс организован в новом корпусе.

Фото из архива ИА «Высота 102», проектно-сметная документация