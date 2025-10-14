Общество

В Калаче-на-Дону за 19,7 млн снесут историческое здание училища №13

Общество 14.10.2025 06:39
0
14.10.2025 06:39


В Калаче-на-Дону Волгоградской области до конца 2025 года снесут историческое здание профессионального училища №13 имени дважды Героя Социалистического Труда В. И. Штепо по адресу: ул. Октябрьская, д. 271. Руководство учреждения объявило о поиске подрядной организации, готовой произвести работы.


Согласно проектно-сметной документации, сооружение более 10 лет не эксплуатировалось и находится в аварийном состоянии. Стены и перекрытия утратили несущую способность и частично обрушились, из-за чего было опасно находится не только внутри, но и в непосредственной близости от объекта. Решением решение о демонтаже принято по итогу списания корпуса.

Специалистам, отобранным по итогу конкурсных процедур, предстоит демонтировать все стены и перекрытия, а также фундамент двухэтажного сооружения. Отходы должны быть вывезены для утилизации в Волгоград.

Итоги аукциона будут подведены на следующей неделе. На снос сооружения из бюджета выделят 19,7 млн рублей.

Отметим, в настоящее время учебный процесс организован в новом корпусе.

Фото из архива ИА «Высота 102», проектно-сметная документация

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.10.2025 08:50
Общество 14.10.2025 08:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 08:01
Общество 14.10.2025 08:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.10.2025 07:45
Общество 14.10.2025 07:45
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 07:19
Общество 14.10.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 06:12
Общество 14.10.2025 06:12
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 05:42
Общество 14.10.2025 05:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 20:41
Общество 13.10.2025 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 17:40
Общество 13.10.2025 17:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.10.2025 16:34 Реклама
Общество 13.10.2025 16:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.10.2025 15:36
Общество 13.10.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 14:20
Общество 13.10.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 13:10
Общество 13.10.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 12:04
Общество 13.10.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 11:51 Реклама
Общество 13.10.2025 11:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.10.2025 11:46
Общество 13.10.2025 11:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:20
На севере Волгограда Mercedes сбил ребенка на самокатеСмотреть фотографии
09:47
Волгоградцы задолжали УК и «ресурсникам» 15 млрд рублейСмотреть фотографии
09:09
«Он на СВО, они – себе деньги в карман»: силовики скрутили укравших миллион у военного из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:50
Более 106 тонн семян сомнительного качества выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:01
Губернатор и «хвостики»: смотрим самые милые фото с Андреем Бочаровым в его День рожденияСмотреть фотографии
07:45
Украинские беспилотники пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:19
В Михайловке непривитых от гриппа детей грозятся не пускать в школы и детсадыСмотреть фотографии
06:39
В Калаче-на-Дону за 19,7 млн снесут историческое здание училища №13Смотреть фотографии
06:12
Соцфонд объяснил порядок перерасчета пенсий для волгоградцевСмотреть фотографии
05:42
Режим беспилотной опасности действует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:21
В Волгограде у «черного мусорщика» изъяли фургон с отходамиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:05
Волгоградские рукопашники успешно выступили на турнире в СтаврополеСмотреть фотографии
20:41
В ЦПКиО Волгограда начали разбирать 50-метровое колесо обозренияСмотреть фотографии
20:07
«Виновные будут наказаны»: Игорь Воронин опроверг слухи о ликвидации трамваев в ВолжскомСмотреть фотографии
19:59
Волгоградская полиция обнаружила на оживленной дороге BMW-невидимкуСмотреть фотографии
19:17
Волгоградка Анастасия Могилевская завоевала бронзу чемпионата ЮФО по сквошуСмотреть фотографии
18:42
«Без сети не обновляются»: волгоградцам посоветовали искать автобусы на бесплатных точках Wi-FiСмотреть фотографии
18:07
Забившего лицо нацистской символикой уроженца Украины отправили в колонию на ДонуСмотреть фотографии
17:43
Пригородные поезда до Волгограда изменят расписание из-за ремонта путейСмотреть фотографии
17:40
Масштабная программа профессиональной переподготовки педагогов стартовала в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:54
«Останавливайся, хуже будет»: погоня ГАИ за нарушителем закончилась пальбой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Экс-кандидату в ректоры ВГАФК дали 3 года колонии за мошенничествоСмотреть фотографии
16:34
В «Царицынской опере» исполняли классику и читали сказку для будущих мамСмотреть фотографии
16:33
УФАС увидело картельный сговор 50 перевозчиков в Волжском по тарифу на проездСмотреть фотографии
15:36
«Остались вопросы к УК»: в Волгограде диспетчерский центр принимает жалобы на холодные батареиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Из пробирки появились 300 новорожденных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:57
Кафе и рестораны выставили волгоградцам счетов на 28,5 млрд рублейСмотреть фотографии
13:43
Полицейские под Астраханью даровали жизнь 1800 пленных раковСмотреть фотографии
13:10
«Был яркой частью большой мотоциклетной семьи»: ДТП в Турции оборвало жизнь спортсмена и предпринимателя из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
В Калаче-на-Дону СК завершил расследование смертельного ДТП с цыганской семьёйСмотреть фотографии
 