Федеральные новости

Слюсарь пообещал ростовскому ипподрому чудесное перерождение

Федеральные новости 14.10.2025 12:06
14.10.2025 12:06


Губернатор Ростовской Юрий Слюсарь заявил о намерении властей оказать поддержку конезаводчикам, которые очутились в сложной ситуации из-за предстоящего сноса ипподрома. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на ростовского губернатора, на месте бывших конюшен не позволят строить высотные дома без социальной инфраструктуры, а для лошадей подберут подходящую террриторию. 

– Решение закрыть ипподром – не наше. Мы не вправе диктовать новому собственнику объекта, что ему делать со своим активом, – сообщил первым делом Слюсарь. – Но мы точно не дадим построить то, что компания там собиралась строить, – безликую многоэтажную застройку. Там будет большой парк, как я и говорил раньше, с организацией культурно-досуговых пространств, которых остро не хватает в городе. Также там могут появиться несколько зданий, которые станут архитектурными доминантами. Они должны не портить облик города, а наоборот, украшать его.

Не исключено, что старту строительства будет предшествовать длительный период переговоров. 

Что касается судьбы ипподрома, то в данном случае Юрий Слюсарь планирует в ближайшее время провести встречу с конезаводчиками, чтобы совместно определить варианты развития.

– Задача – не просто «куда-то переселить», а создать условия лучше прежних. Встреча с коневодчиками лишь первый шаг в этой работе. Будем вместе искать оптимальные решения, – цитирует Привет-Ростов главу региона.

Фото: Yuri_Slusar / t.me

