В городе Михайловка Волгоградской области родители шокированы объявлением об обязательной вакцинации детей от гриппа, которое было разослано по всем школьным чатам. Как сообщили V102.RU горожане, речь идет о справках, допускающих детей в школы и детсады, которые грозятся не выдавать, если у ребенка нет прививки от гриппа.

- Хотелось бы придать это огласке и попросить у администрации детской поликлиники разъяснения, на каком основании, - негодуют родители. - В законе четко прописано, что прививка от гриппа рекомендована, а не обязательная. Это получается принуждение к прививке всех детей.





Авторы объявления ссылаются на Федеральный закон от 17.09.1998 №157 «Об иммунопрофилактики инфекционных заболеваний» в случае массовых инфекционных заболеваний.

Отметим, что в данном законе указано, что граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. В случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий закон допускает временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что такой угрозы в настоящее время, судя по всему, нет.

- В настоящий момент все справки выдаются в обычном режиме. Главный врач поликлиники обращает особое внимание на значимость вакцинации детей. Также администрация медучреждения напоминает, что в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний выдача справки-допуска регламентируется федеральным законом, - прокомментировали ситуацию в облздраве.

Фото из архива V102 и Новое Время Михайловка / t.me





