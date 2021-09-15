Волгоградский «Ротор» одержал тяжелую победу над «Нефтехимиком» - 3:1





«Ротор» на выезде обыграл клуб из Нижнекамска в сегодняшнем матче 10-ого тура первенства ФНЛ – 3:1. Первый тайм изобиловал голевыми моментами со стороны обеих команд, сообщает ИА "Высота 102". В начале встречи шанс открыть счёт был у футболиста "Нефтехимика" - игрок хозяев пробил в дальний угол ворот "Ротора", но гостей от пропущенного мяча спас голкипер Игорь Обухов. Однако на 21-ой минуте он не смог выручить свою команду и хозяева повели в счёте. Волгоградцы после этого активизировались и стали больше атаковать, сумев создать пару опасных моментов до перерыва. Полузащитник "Ротора" Сергей Серченков пробивал опасно из-за пределов штрафной, но вратарь "Нефтехимика" не позволил мячу пересечь линию ворот. Уже в компенсированное арбитром время к первому тайму нижнекамцы имели очень хорошую возможность удвоить своё преимущество, но мяч попал в перекладину ворот волгоградской команды.

В начале второго тайма нападающий "Ротора" Камиль Муллин сравнял счет в матче. После этого обе команды имели шансы забить по второму голу, но удачливее в итоге оказались волгоградцы. На 85-ой минуте ворота соперника поразил все тот же Камиль Муллин. После пропущенного мяча хозяева поля устремились вперед в попытке отыграться. Но волгоградские футболисты разбили планы соперника. И на 90-й минуте полузащитник гостей Игорь Школик установил окончательный счет.

Таким образом, "Ротор" одержал в чемпионате ФНЛ вторую победу на выезде и набрал 15 очков.

Фото ФК "Нефтехимик" ВК.