Доходы растут: бюджет Волгограда подправят в четвертый раз за год

Экономика 15.09.2021 16:41
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15.09.2021 16:41
На 855 миллионов рублей пополнятся доходы бюджета Волгограда на текущий год. Как сообщили в Волгоградской городской думе, соответствующий проект внесла администрация Волгограда. Документ рассмотрит профильный комитет гордумы.
Согласно проекту, доходы бюджета предполагается увеличить на 855 032, 1 тыс. рублей. Это связано с увеличением собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета (около 100 млн. руб.) и безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (более 756 млн. руб).
На ту же сумму - 855 032, 1 тыс. рублей – увеличивается расходная часть бюджета текущего года.
Дополнительные средства планируется направить на реализацию регионального закона о бесплатном питании школьников, на осуществление образовательного процесса в муниципальных учреждениях, на выплату компенсации части родительской платы за пребывание детей в детских садах, на решение вопросов в сфере транспортного обслуживания населения, на обеспечение софинансирования по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на строительство школы на 1000 мест в Ворошиловском районе по ул. Кузнецкой и другие мероприятия.
В гордуме отметили, что это уже четвертая корректировка бюджета в текущем году – депутаты гордумы ранее увеличивали объем доходов и расходов в марте, мае и июне, в общем объеме почти на 900 млн. рублей.
С учетом новых предлагаемых корректив общий объем доходов бюджета города в 2021 году должен составить 25,503 млрд. рублей. Общий объем доходов планируется зафиксировать на уровне 25,546 млрд. рублей.
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