В Волгограде дело о мошенничестве с сертификатом вакцинации передали в суд

Расследования 15.09.2021 16:14
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15.09.2021 16:14
Безработной волгоградке грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество с поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, дознаватели отдела полиции №7 окончили расследование уголовного дело в отношении женщины, пытавшейся мошенническим путем продать фиктивный сертификат о вакцинации.
34-летняя безработная женщина предлагала за 3 тысячи рублей оказать содействие в приобретении сертификата о вакцинации от COVID-19 без фактического прохождения медицинских процедур. На ее предложение откликнулся 50-летний мужчина, который передал ей нужную сумму. Женщина забрала деньги, но обещанного клиент не получил. Обвиняемая созналась в совершенном преступлении. При этом пояснила, что не намеревалась выполнять свои обязательства, поскольку не имела такой фактической возможности. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Волгограда.
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