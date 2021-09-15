В Волгограде дело о мошенничестве с сертификатом вакцинации передали в суд





Безработной волгоградке грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество с поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, дознаватели отдела полиции №7 окончили расследование уголовного дело в отношении женщины, пытавшейся мошенническим путем продать фиктивный сертификат о вакцинации.

34-летняя безработная женщина предлагала за 3 тысячи рублей оказать содействие в приобретении сертификата о вакцинации от COVID-19 без фактического прохождения медицинских процедур. На ее предложение откликнулся 50-летний мужчина, который передал ей нужную сумму. Женщина забрала деньги, но обещанного клиент не получил. Обвиняемая созналась в совершенном преступлении. При этом пояснила, что не намеревалась выполнять свои обязательства, поскольку не имела такой фактической возможности. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Волгограда.



